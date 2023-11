Islam: Terzi (Fd'I), solidarietà e vicinanza ad Ester Mieli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia più grande solidarietà e vicinanza ad Ester Mieli dopo che le sono state indirizzate parole di intimidazione del portavoce comunità islamica di Saronno, Saif Eddine Abouabid. Un atto che nessuno, a maggior ragione chi riveste un ruolo pubblico da cui dovrebbe derivare un più forte senso di responsabilità, dovrebbe avere l'incoscienza di fare". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente della Commissione Politiche Ue. "Non basta ascoltare voci di chi minimizza o liquida sbrigativamente l'attacco terroristico del 7 ottobre. Israele è nata come terra di pace ed è stata costretta ad esser a lungo scenario di guerra, non per scelta ma per una specifica necessità, quella di sopravvivere al più grande genocidio mai perpetrato nella storia dell'umanità. Deve essere chiaro che, come stabilisce la nostra Costituzione, quello subito da Ester Mieli costituisce un fatto gravissimo. Quando la libertà di pensiero e di parola asseconda o, peggio, fomenta l'incitamento all'odio, si sfocia in un terreno fatto di condotte discriminatorie, abusi e violenze su cui la legge è chiara. Saif Eddine Abouabid dovrebbe fare pubblica ammenda ritirando le sue spregevoli parole", conclude Terzi.(Com)