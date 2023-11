© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia celebra oggi la Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate. Riconosciamo il lavoro dei militari che si spendono per la nostra sicurezza, i valori che li rappresentano, il sacrificio di donne e uomini fondamentali per la nostra comunità". Lo affermano, in una nota, i senatori della Lega Stefania Pucciarelli, Marco Dreosto e Andrea Paganella, componenti della commissione Difesa di palazzo Madama. (Com)