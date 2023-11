Medio Oriente: numerosi razzi dal Libano contro Israele, Idf rispondono al fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno colpito oggi almeno due “cellule terroristiche” e un “posto di osservazione” del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah nel sud del Libano. Lo riferiscono le stesse Idf in una nota, spiegando che l’attacco è arrivato in risposta a un tentativo di lanciare razzi dal Libano verso il territorio israeliano. Poco dopo, le forze israeliane hanno dato notizia di “numerosi lanci” di razzi dalla parte libanese “verso l'area delle comunità nel nord di Israele”, precisando che “non sono stati segnalati feriti” e che i militari “stanno colpendo la fonte dell’attacco in Libano”. Successivamente, le sirene di allarme hanno nuovamente suonato nel nord dello Stato ebraico. (Res)