Ue: Caiata (Fd'I), grato per accoglienza riservatami in Moldova, ribadito sostegno a ingresso nell'Unione

- "Sono grato per l'accoglienza che mi è stata riservata dal presidente della Repubblica della Moldova Maia Sandu la quale mi ha accolto calorosamente, ringraziandomi per l'impegno espresso grazie alla mia risoluzione per accelerare l'ingresso della Moldova nell'Unione Europea". Così in una nota il segretario della commissione Affari esteri della Camera dei deputati e presidente dell'Internazionale-Iniziativa Centro-europea (Ince), Salvatore Caiata. "È un onore per me ritornare a Chisinau come presidente dell'Ince - prosegue il deputato di Fratelli d'Italia - per l'incontro delle commissioni Affari esteri comunitari ospitata dalla presidente della commissione Affari esteri e dell'integrazione europea del Parlamento della Repubblica della Moldova, Doina Gherman. Una visita di fondamentale importanza per rafforzare le nostre relazioni bilaterali con paesi che, seppur ancora non fanno parte dell'Unione, necessitano di tutto il nostro sostegno in vista del loro futuro ingresso. Nel mio intervento ho sottolineato come l'unione tra i popoli sul continente europeo sia l'unica vera strada per la pace. Ma ho anche sottolineato - prosegue Caiata - l'importanza di difenderci dalle minacce esterne che mai come di questi tempi assumono sempre più nuove forme. Perché è evidente, che oggi, le guerre non si combattono più solo con i carri armati e i fucili, ma anche con la disinformazione e le fake news, oltre alle infiltrazioni legali nei sistemi di comunicazione. L'abuso della comunicazione manipola il sistema di informazione al punto da non riuscire più a distinguere cosa sia vero, da cosa sia falso. Per questo una cooperazione tra popoli in sistemi di sicurezza e scambio di informazioni, ora più che mai è necessaria", prosegue. "Tornare in Moldova è un po' come tornare a casa. Un popolo gentile e instancabile con cui sono certo continueremo a fare grandi cose insieme portando avanti il discorso dell'integrazione europea affinché presto possa diventare reale insieme all'Ucraina", conclude. (Com)