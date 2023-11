Medio Oriente: Borghi (Iv), Europa non può assistere passivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La situazione in Medio Oriente "richiede un soprassalto di iniziativa da parte dell'Europa che non può rimanere ferma. Occorre mettere in campo tutta la nostra capacità di relazioni: sostenere i civili è importante e meritorio, ma non possiamo limitarci a questo. Dobbiamo spiegare qual è la posizione di un continente che non può assistere passivamente a un dramma che si sta realizzando nel nostro lago che è il Mediterraneo". Lo ha detto a "Super partes", su Canale 5, il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, capogruppo a palazzo Madama e componente del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). "Israele è su un crinale molto stretto tra deterrenza e vendetta, la prima è una difesa contro una offesa subita, la seconda è qualcosa che non è contemplato dal diritto internazionale - ha aggiunto il parlamentare -. Ma soprattutto bisogna guardare al dopo, perché la soluzione non può essere solo militare. L'Italia può avere un importante ruolo diplomatico, oltre che guardarsi da minacce terroristiche, per le quali è significativa l'azione delle Forze dell'ordine". (Rin)