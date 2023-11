Giappone: Kishida, con Usa e Filippine per proteggere libertà del Mar cinese meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone, Stati Uniti e Filippine collaborano per "proteggere la libertà del Mar cinese meridionale". Lo ha detto il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, in un intervento al parlamento filippino a Manila. "Nel Mar cinese meridionale è in corso una cooperazione trilaterale per proteggere la libertà delle acque", ha detto Kishida, che nella giornata di venerdì ha incontrato il presidente filippino, Ferdinand Marcos. Nell'occasione, si è deciso di avviare i negoziati per un accordo di accesso reciproco delle truppe. (Git)