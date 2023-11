Quirinale: Mattarella ad Altare della patria per Giorno unità nazionale e Giornata Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del milite ignoto al Vittoriano, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giorno dell'unità nazionale e Giornata delle Forze armate. E' quanto si legge sul sito del Quirinale. Accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo dello Stato ha passato in rassegna i reparti schierati in piazza Venezia. Presenti all’Altare della patria, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, i vertici di Forze armate e di Polizia. La cerimonia è stata caratterizzata, come da tradizione, dal sorvolo delle Frecce tricolore. (Rin)