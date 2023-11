Banche: Abi, nasce la guida sul Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sospendere le rate del mutuo, a quali mutui si applica, quale la procedura per accedere alla misura, quali le novità. Al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è dedicato l'approfondimento elaborato dall'Abi, l'Associazione bancaria italiana, con le banche e le associazioni dei consumatori partecipanti al progetto "Trasparenza semplice". Nell'ambito di tale attività, riferisce Abi in un comunicato, è stata realizzata una nuova Guida per supportare i cittadini e le famiglie in particolari condizioni di difficoltà. Tema al centro di questa breve Guida è il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini, lo strumento che vede le istituzioni pubbliche e le banche italiane collaborare su misure straordinarie di cui avvalersi in caso di necessità. Uno strumento rafforzato più volte da interventi legislativi volti a contenere gli effetti delle emergenze, a partire da quella da Covid, che ne hanno ampliato l'ambito di applicazione ed esteso l'operatività fino al 31 dicembre 2023. La Guida "Sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà" mira a fornire ai cittadini informazioni aggiornate ed essenziali riguardo all'operatività e alle misure di sostegno che si attivano tramite il Fondo. La Guida rientra tra gli strumenti promossi da Abi in occasione del Mese dell'educazione finanziaria, la manifestazione promossa a livello nazionale dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che si svolge a ottobre. L'iniziativa, promossa da Abi in raccordo con le associazioni dei consumatori, prevede la realizzazione e la diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, con l'obiettivo di favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei cittadini, si arricchisce così di una nuova Guida. (Com)