Medio Oriente: Hamas, anche Usa responsabili dell'attacco a scuola Unrwa

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha attribuito la responsabilità dell'attacco a una struttura per rifugiati nella striscia di Gaza agli Stati Uniti, accusati di prestare assistenza a ISsaele. "Per l'orribile massacro della scuola Osama Bin Zaid dell'Unrwa e ha ospitato centinaia di sfollati (...) attribuiamo la responsabilità all'amministrazione statunitense e allo stesso presidente (Jpe) Biden, che ha incoraggiato Israele e gli ha dato il via libera commettere un genocidio contro la nostra popolazione", ha affermato Hamas in una nota. Secondo l’ultimo aggiornamento delle autorità sanitarie di Gaza, oltre 9.200 palestinesi sono stati uccisi da quando Israele ha lanciato la sua campagna militare a Gaza in risposta all’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. (Res)