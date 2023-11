Maltempo: Coldiretti, 73 bombe d'acqua in due giorni sull'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'Italia si sono abbattuti ben 73 eventi estremi in soli due giorni, tra bombe d'acqua e tempeste di vento, che si sono concentrate per circa il 70 per cento in Toscana, ma che hanno colpito a macchia di leopardo l'intera Penisola e soprattutto Regioni come Sardegna, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, con ponti crollati, strade interrotte, fiumi esondati, frane, allagamenti e alberi abbattuti, ma anche purtroppo vittime e dispersi per le quali si esprime profondo cordoglio. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti del 4 novembre sulle conseguenze della tempesta Ciaran, sulla base dei dati Eswd (European Sever Weather Database), in riferimento alla nuova allerta diramata dalla Protezione civile. Per effetto del maltempo, il livello del fiume Po si è alzato e si avvicinato verso la foce all'idrometro di Pontelagoscuro alla prima soglia di criticità che inizia a quota 0,50 metri, ma ad innalzarsi - sottolinea la Coldiretti in una nota - sono stati anche i livelli dei laghi a partire da quello di Como, che a Malgrate ha raggiunto il massimo storico del periodo a 168 centimetri ed è esondato in più punti. Lo stato del più grande fiume italiano e dei grandi laghi del Nord è rappresentativo della violenza dell'ondata di maltempo, ma anche dello stato di sofferenza dei corsi d'acqua lungo la Penisola che si sono gonfiati per le piogge con straripamenti ed esondazioni. Con i nubifragi sono finite sott'acqua città e campagne dove si contano coltivazioni, allevamenti e fienili allagati e scoperchiati, serre divelte, alberi abbattuti e rami spezzati ma anche strade rurali franate e terreni ed aziende inaccessibili. La situazione più grave - rileva la Coldiretti - è in Toscana soprattutto a causa dell'esondazioni dei torrenti e dei corsi d'acqua che hanno allagato serre e campi già seminati con colture autunnali come cereali e favino, e delle fortissime raffiche di vento che hanno strappato coperture, troncato alberi e fatto cadere le olive che a questo punto non potranno più essere raccolte. Ci sono anche casi di aziende isolate per via di alcuni smottamenti come nella zona di Montemurlo al confine con Montale di Pistoia e di magazzini sommersi dall'acqua che hanno perso migliaia quintali di grano, oltre a semi e concimi. In tutta la provincia di Pistoia l'acqua è caduta copiosa anche in montagna dove le nuove semine di erba medica sono completamente slavate. (segue) (Com)