4 novembre: Crosetto, momento di forte coesione in fase geopolitica complessa

22 luglio 2021

- Viviamo in una fase geopolitica "complessa e tormentata" e per questo il 4 novembre è un momento di forte coesione in cui riscoprire l'unità nazionale. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista al "Quotidiano nazionale". "Viviamo ¡n un mondo 'grande e terribile', per dirla con un intellettuale a me molto lontano come Antonio Gramsci. Una fase geopolitica, cioè, complessa e tormentata, con guerre terribili che imperversano, dall'Ucraina fino a Gaza. Proprio per questo il 4 novembre è e deve rappresentare un momento di forte coesione in cui riscoprire un aspetto dell'italianità che viene troppo poco sottolineato: da due secoli siamo una Nazione compatta, unita, rispettata. A volte, purtroppo, ce lo dimentichiamo, ma gli elementi che uniscono gli italiani sono ben più di quelli che ci dividono. Derivano dalla storia comune, dall'orgoglio per una tradizione culturale, civica e democratica, senza pari. Il 4 novembre serve a ribadirlo e a rivendicarlo", ha detto Crosetto. "Anche per questo considero una scelta felice celebrare insieme la Giornata delle Forze Armate e il Giorno dell'unità nazionale: i militari sono i primi protagonisti e i difensori di questo sentimento di unità. Inoltre, proprio il contesto internazionale che stiamo vivendo rende chiaro a tutti quanto sia importante l'attività delle Forze Armate in termini di deterrenza e prevenzione delle minacce e per il mantenimento della sicurezza e della pace tra Nazioni. È un lavoro quotidiano che merita di essere riconosciuto, anche attraverso un momento collettivo come una festa nazionale", ha aggiunto. (Res)