India-Italia: Nuova Delhi, visita Jaishankar “ha ulteriormente consolidato i legami”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha concluso una visita in Italia (2-3 novembre), su invito dell’omologo Antonio Tajani. A Roma è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ha avuto colloqui a livello di delegazioni con Tajani e con i ministri della Difesa, Guido Crosetto, e delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Inoltre, è stato ascoltato dalla commissione Affari esteri e difesa e dalla commissione Politiche dell’Unione europea del Senato riunite in seduta congiunta; ha incontrato membri del Gruppo parlamentare di amicizia e altri dignitari. Infine, ha partecipato a un incontro con rappresentanti di centri studi e avuto contatti con membri della comunità indiana. Durante la visita è stato firmato un accordo di partenariato per la migrazione e la mobilità, per dare un impulso alla mobilità dei giovani e dei lavoratori qualificati in modo sicuro e legale, promuovendo così i legami interpersonali, il commercio e il turismo. È stato sottoscritto anche il programma esecutivo della cooperazione culturale per il periodo 2023-27. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi, concludendo che la visita “ha ulteriormente consolidato i legami storici di lunga data tra i due Paesi e ha promosso la cooperazione bilaterale in diverse aree del nostro partenariato strategico, comprese le questioni e le sfide globali contemporanee”. (segue) (Res)