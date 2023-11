India-Italia: Nuova Delhi, visita Jaishankar “ha ulteriormente consolidato i legami” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar e Tajani, prosegue il comunicato, hanno esaminato le diverse aree del partenariato strategico esprimendo soddisfazione per la crescita della cooperazione e degli scambi. Entrambe le parti hanno convenuto che esiste un enorme potenziale per aumentare ulteriormente la collaborazione nei settori delle energie rinnovabili, delle tecnologie informatiche e dell’innovazione, delle infrastrutture digitali, dell’intelligenza artificiale, dello spazio. La partnership economica tra i due paesi è considerata importante per la diversificazione della catena di fornitura globale. (segue) (Res)