India-Italia: Nuova Delhi, visita Jaishankar “ha ulteriormente consolidato i legami” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri degli Esteri hanno parlato degli importanti sviluppi regionali e internazionali, della presidenza indiana del G20 e della prossima presidenza italiana del G7, delle relazioni India-Ue, di Mediterraneo e Indo-Pacifico, del conflitto in Ucraina e della situazione in Medio Oriente. Jaishankar ha espresso apprezzamento per l’adesione dell’Italia alle principali iniziative globali guidate dall’India come l’Alleanza solare internazionale (Isa), la Coalizione per le infrastrutture resilienti ai disastri (Cdri), l’Indo-Pacific Oceans Initiative (Ipoi), l’Alleanza globale per i biocarburanti (Gba) e il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec). Tajani si è congratulato per il successo della missione lunare indiana Chandrayaan-3 e ha mostrato interesse per una più profonda cooperazione tra l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) e l’Agenzia spaziale italiana (Asi). (Res)