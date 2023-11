Milano: polizia arresta tre minorenni per tentato omicidio in corso Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle prime ore di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato a Milano tre minorenni ritenuti responsabili del tentato omicidio commesso ai danni di un 21enne milanese. Gli agenti delle volanti della Questura sono intervenuti alle 2:30 in corso Como 5 perché era stata segnalata l’aggressione a dei ragazzi da parte di una decina di giovani nordafricani. Giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze degli amici dei due feriti, un italiano di 22 anni ferito alla mano trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli e poi dimesso e un 21enne italiano che, colpito da otto coltellate, è stato trasportato in codice rosso presso lo stesso ospedale con polmone collassato. Grazie alle descrizioni fornite, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, impegnati nel servizio di controllo territorio tra porta Venezia e corso Como, hanno individuato tre minorenni, di cui uno con gli abiti sporchi di sangue, ritenuti responsabili della feroce aggressione e riconosciuti dagli amici delle vittime: si tratta di un 16enne italiano e di due marocchini di 16 e 17 anni. Nel corso del servizio svolto nella zona della movida, la Polizia di Stato ha comminato 33 sanzioni per violazioni del Codice della Strada e controllato 234 persone accompagnandone sei in Questura per le valutazioni circa la loro posizione sul territorio nazionale.(Com)