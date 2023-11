4 novembre: Mulè (FI), unità ci rende forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo con gratitudine la Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale. È il momento per onorare il coraggio e il sacrificio dei nostri militari, che ogni giorno lavorano instancabilmente per proteggere l'Italia e gli italiani, dedicando le proprie vite alla difesa della nostra libertà, della nostra sicurezza e dell'unità del Paese". Lo scrive sui suoi canali social Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, che aggiunge: "Rendiamo omaggio a tutti i militari che hanno servito e che continuano a servire i cittadini con dedizione e amore per la patria. In questo giorno speciale, riflettiamo sulla importanza di restare uniti: l'unità nazionale, il rispetto di valori sacri incarnati da persone umili e straordinarie, è ciò che ci rende forti e resilienti di fronte alle sfide che ci attendono. W le Forze armate, W l'Italia!". (Rin)