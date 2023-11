4 novembre: Calenda, poco ci occupiamo delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Oggi tutti i politici si affretteranno a fare gli auguri alle nostre Forze armate. È un rituale essenzialmente retorico, perché poco ci occupiamo di loro e poco ci interessiamo alla loro sorte". Lo scrive sui social il segretario di Azione, Carlo Calenda, che prosegue: "Dopo due giorni di visita a Berlino e ai monumenti rimasti del militarismo prussiano, sarebbe facile considerare questa retorica irrilevanza un fatto positivo. Ma non lo è. La guerra è diventata un fatto alieno a noi e al resto dell’Occidente erbivoro (Ue), ma non al mondo. Dovremmo conoscere la storia a sufficienza per sapere che fasi di apertura, progresso e competizione economica si alternano a momenti di confronto duro e di crisi militari. Dovremmo, se la storia non ci sembrasse un arcaico cascame del passato, inutile all’uomo moderno, moralmente perfetto e tecnologicamente potente. Riteniamo dunque di essere al riparo dalla guerra semplicemente perché non ammettiamo più la guerra come azione umana. Una presuntuosa e pericolosa pretesa. Conseguentemente rimandiamo di anno in anno l’impegno con la Nato a portare al 2 per cento le spese militari. Sono soldi che servono per approntare forze militari altrimenti stremate da decenni di investimenti minimi". Calenda conclude: "Non decidiamo da soli la scomparsa della guerra. Possiamo decidere da soli la nostra incapacità di combattere la prossima e dunque di difenderci. E così stiamo facendo. Ci penseranno gli americani. Che però una parte di questo Paese detesta, come gli adolescenti detestano gli adulti quando provano a portarli fuori dal 'giardino dell’Eden' dell’infanzia. Dunque al 'viva le Forze armate' aggiungiamo un assegno. Subito". (Rin)