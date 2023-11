Ucraina: Crosetto, attenzione calata a livello mediatico ma non politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione nei confronti del conflitto russo-ucraino è calata a livello mediatico, non politico. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista al "Quotidiano nazionale". Il sostegno a Kiev, da parte dell'Occidente e della Ue, "è immutato. L'Ucraina sta combattendo per difendere la sua sovranità e anche il rispetto del diritto internazionale, non solo per la sua libertà. È ovvio che una pace duratura non può fondarsi solo sull'azione militare", ha spiegato Crosetto, secondo cui serve una "tregua politica", nonostante i tempi non siano "ancora maturi". (Res)