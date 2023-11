Business news: Regno Unito, Space Solar e Thales Alenia Space collaborano per sviluppo energia solare in orbita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Space Solar, azienda leader nel settore dell'energia spaziale, ha annunciato oggi una partnership per l'innovazione con Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), con l'obiettivo di continuare la loro collaborazione per la realizzazione del primo sistema commerciale a energia solare dallo spazio, Sbsp (Space-Based Solar Power). L'accordo riflette l'allineamento strategico delle due aziende verso l 'Sbsp e il riconoscimento delle opportunità che esso offre agli attori del settore spaziale per lo sviluppo di nuove e grandi infrastrutture nello spazio a sostegno delle esigenze del pianeta. Entrambe le aziende sono impegnate a dare vita a questa tecnologia per creare una tecnologia energetica di base completamente nuova a beneficio dell'umanità. Thales Alenia Space nel Regno Unito e Space Solar lavorano insieme da oltre 6 mesi nell'ambito del "Net Zero Innovation Programme" (Nzip) del Dipartimento per la sicurezza energetica e Net Zero del governo britannico, sviluppando il concetto e valutando le architetture di missione per il sistema Cassiopeia di Space Solar. (Com)