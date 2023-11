Business news: Romania, produzione carbone in calo del 15,2 per cento nei primi otto mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione netta di carbone della Romania è stata, nei primi otto mesi di quest'anno, di oltre 1,7 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), inferiore del 15,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Nel periodo citato, la Romania ha importato 150.500 tep di carbone netto, 186.900 tep (55,4 per cento) in meno rispetto alla quantità importata l'anno precedente negli stessi mesi. Secondo la Commissione nazionale per la strategia e le previsioni, la produzione di carbone della Romania diminuirà quest'anno del 12,5 per cento, a 2,7 milioni di tep, mentre le importazioni caleranno del 40,3 per cento, a 210 mila tep. (Rob)