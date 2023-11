Business news: Spagna, per Endesa utile di un miliardo di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno Endesa, società spagnola del gruppo Enel, ha ottenuto un utile di un miliardo di euro, il 35,9 per cento in meno rispetto a 1,6 miliardi di euro dello stesso periodo dell'anno scorso, a causa della minore presenza di voci straordinarie registrate dalla vendita parziale di alcune attività e dell'impatto della tassa speciale del governo sulle società energetiche. Escludendo le voci straordinarie, l'utile di Endesa sarebbe sceso del 27,9 per cento tra gennaio e settembre rispetto allo stesso periodo del 2022, attestandosi a 1.059 milioni di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) a fine settembre si è attestato a 3,3 miliardi di euro, il 9,6 per cento in meno rispetto a un anno fa. Nel frattempo, gli investimenti sono aumentati del 2 per cento su base annua raggiungendo attestandosi a 1,5 miliardi di euro, il 76 per cento destinati alle reti e alle energie rinnovabili. (Spm)