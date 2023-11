Business news: per Abertis entrate per 4,1 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, la concessionaria spagnola Abertis, controllata da Acs e Mundys, ha registrato entrate per 4,1 miliardi di euro, il 10,5 per cento in più rispetto ai 3,8 miliardi di euro dello stesso periodo del 2022. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 2,9 miliardi di euro, il 12,4 per cento in più rispetto ai 2,6 miliardi di euro di settembre dello scorso anno. Abertis ha incrementato gli investimenti organici nel terzo trimestre del 2023, raggiungendo i 630 milioni di euro, rispetto ai 498 milioni erogati un anno prima. Il gruppo aggiungerà alla relazione annuale le operazioni portate a termine nel mese di ottobre: negli Stati Uniti, con l'acquisto da parte di Acs del 56,8 per cento della strada a pedaggio SH-288 in Texas, per circa 1,4 miliardi di euro e l'aggiudicazione di quattro strade a pedaggio a Porto Rico con un'offerta di circa 2,7 miliardi di euro. In termini di risultati operativi, il Paese in cui i ricavi di Abertis sono cresciuti di più nei primi nove mesi è stato il Messico, con un aumento del 27,5 per cento (535 milioni di euro) come secondo mercato dopo la Francia (1,5 miliardi di euro). In Brasile le vendite sono aumentate del 24,8 per cento a 519 milioni di euro e in Spagna del 16,8 per cento a 451 milioni di euro. (Spm)