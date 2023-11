Business news: Spagna, per Fcc utile di 401,4 milioni di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, l'azienda di infrastrutture spagnola Fcc ha ottenuto un utile di 401,4 milioni di euro, il 12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. I ricavi di Fcc sono aumentati del 20,2 per cento, raggiungendo i 6,6 miliardi di euro grazie alla buona performance di tutte le sue aree di business. A questo proposito, la crescita delle attività di costruzione è stata particolarmente degna di nota, con un aumento dei ricavi del 50,2 per cento in seguito all'avvio di nuovi progetti assegnati nel 2022, soprattutto in ambito internazionale. Il margine operativo lordo (Ebitda) del gruppo ha raggiunto 1,1 miliardi di euro, il 20,3 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Spm)