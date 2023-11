Business news: Romania, permessi costruzione edifici residenziali -23,5 per cento in primi nove mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei permessi di costruzione per edifici residenziali rilasciati in Romania è diminuito, nei primi nove mesi, del 23,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Pertanto, tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2023, sono stati rilasciati 26.394 permessi di costruzione per edifici residenziali, in calo del 23,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Diminuzioni sono state registrate in tutte le regioni di sviluppo: Bucarest-Ilfov (-1.554 permessi), Sud-Muntenia (-1.439), Nord-Ovest (-1.331), Ovest (-977), Nord-Est (-906), Sud-Est (-755), Sud-Ovest Oltenia (- 657) e Centro (-487). A settembre 2023 sono stati rilasciati 3.083 permessi per edifici residenziali (-1 per cento rispetto ad agosto 2023), per una superficie utile complessiva di 626.659 mq (-14,3 per cento). Sul totale dei permessi di costruire per edifici residenziali, il 71,7 per cento riguarda l'area rurale. Rispetto allo scorso anno, a settembre 2023 si registra una diminuzione sia del numero di concessioni edilizie rilasciate per edifici residenziali (-20,5 per cento) sia della superficie utile totale (-44,7 per cento). (Rob)