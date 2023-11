Business news: Romania, utile netto di Omv Petrom in calo del 72 per cento rispetto ai primi 9 mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera romena Omv Petrom ha ottenuto nei primi nove mesi di quest'anno un utile netto di 513 milioni di euro, registrando un calo del 72 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando l’utile si era attestato a 1,8 miliardi di euro. Lo si apprende dai dati finanziari presentati alla Borsa di Bucarest. Secondo l'agenzia di stampa "Agerpres", allo stesso tempo, i ricavi delle vendite sono diminuiti nei primi nove mesi di quest'anno del 36 per cento, fino a 5,7 miliardi di euro, contro gli 8,9 miliardi di euro del periodo compreso tra l’1 gennaio e il 30 settembre 2023. Nel terzo trimestre di quest'anno, Omv Petrom ha registrato un profitto di 320 milioni di euro, inferiore del 64 per cento rispetto al risultato di 910 milioni di euro riportato nello stesso periodo del 2022. Inoltre, la compagnia petrolifera romena contava a fine settembre 7.703 dipendenti, in calo dell'1 per cento su base annua. (Rob)