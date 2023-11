Business news: Regno Unito, aumento prezzi case a ottobre a +0,9 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle case nel Regno Unito sono aumentati dello 0,9 per cento su base mensile a ottobre, riflettendo un'offerta limitata di proprietà nel mercato immobiliare. È quanto emerge dai dati dell'istituzione finanziaria Nationwide, secondo cui tuttavia il valore medio delle abitazioni è ancora in calo su base annua, con una diminuzione del 3,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. "L'aumento dei prezzi delle case a ottobre (rispetto a settembre) riflette molto probabilmente il fatto che l'offerta di immobili sul mercato è limitata", ha affermato Robert Gardner, capo economista di Nationwide, aggiungendo che "è probabile che l'attività e i prezzi delle case rimangano contenuti nei prossimi trimestri". (Rel)