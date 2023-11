Business news: Spagna, per Grifols utile di 3,3 milioni di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023, l'azienda farmaceutica spagnola Grifols ha ottenuto un utile di 3,3 milioni di euro, il 98,2 per cento in meno su base annua. Tra gennaio e settembre 2023, la società di derivati del plasma ha registrato un fatturato di 4,8 miliardi di euro, il 10,8 per cento in più rispetto all'anno precedente, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) ha un miliardo di euro. In un comunicato stampa, la società ha dichiarato di aver registrato un altro trimestre caratterizzato da una crescita "significativa" dei ricavi, da un'accelerazione della redditività e dalla riaffermazione dell'impegno a ridurre la leva finanziaria. (Spm)