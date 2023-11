Business news: Shell distribuirà ad azionisti 3,5 miliardi di dollari in riacquisti titoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shell distribuirà ai suoi azionisti 3,5 miliardi di dollari in riacquisti di azioni proprie. La compagnia energetica ha reso noto che i suoi profitti rettificati per il trimestre sono scesi a 6,2 miliardi di dollari dai 9,5 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022, sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti del settore. Tuttavia, nonostante gli utili minori, Shell riacquisterà ulteriori azioni per un valore di 3,5 miliardi di dollari al momento dell’annuncio dei risultati del quarto trimestre 2023, dopo un riacquisto di 3 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre. L’amministratore delegato di Shell, Wael Sawan, ha spiegato che la società distribuirà agli azionisti 6,5 miliardi di dollari in riacquisti di azioni proprie nella seconda metà dell’anno, “ben superiori ai 5 miliardi di dollari annunciati al Capital Markets Day di giugno”. In totale, i pagamenti agli azionisti della società per il 2023 ammontano a 23 miliardi di dollari, ha affermato Sawan. (Rel)