Business news: Polonia, spagnola Ferrovial si aggiudica un contratto ferroviario per 433 milioni di euro

- La spagnola Ferrovial, attraverso Budimex, è stata scelta per eseguire il contratto di progettazione e costruzione del tratto della linea ferroviaria 104 tra Limanowa e Kleczany, in Polonia, per un valore di circa 433 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", Budimex è a capo del consorzio con l'impresa di costruzioni turca Gulermak. Il contratto rientra nel progetto di ammodernamento della linea ferroviaria 105 tra Chabowka e Nowy Sacz. Nelle ultime settimane, Budimex si è aggiudicata importanti opere, tra cui la costruzione della linea principale in Lettonia della cosiddetta Rail Baltica, l'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità che collegherà la Lettonia con Estonia e Lituania. (Spm)