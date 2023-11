Business news: Spagna, per Aena utile di 1,1 miliardi di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore aeroportuale spagnolo Aena ha registrato un utile di 1,1 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno, il 71,3 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. I ricavi totali sono aumentati del 19,9 per cento raggiungendo i 3,7 miliardi di euro. Tra gennaio e settembre 2023, Aena ha ottenuto un margine operativo lordo (Ebitda) di 2,1 miliardi di euro, il 38,8 per cento in più se comparato ai primi nove mesi del 2022. Il traffico del gruppo Aena (Spagna, Londra-Luton e aeroporti del Nord-Est del Brasile) è cresciuto del 17,4 per cento a settembre raggiungendo i 240 milioni di passeggeri, il che implica un recupero del 100,8 per cento del traffico pre-pandemia. (Spm)