Business news: Estonia, per Eesti Energia fatturato a 408 milioni di euro nel terzo trimestre

- Il fatturato del gruppo Eesti Energia nel terzo trimestre del 2023 ha raggiunto i 408 milioni di euro, di cui il 66 per cento è stato realizzato fuori dall'Estonia. Nel terzo trimestre l'utile netto normalizzato del gruppo è stato di 39 milioni di euro, ovvero il 55 per cento in più rispetto allo scorso anno, come reso noto dalla società. Tuttavia, nel terzo trimestre dell'anno i prezzi dell'elettricità nella regione del Mar Baltico sono diminuiti del 50-80 percento rispetto allo stesso periodo del 2022. Ciò ha influito anche sul fatturato dell'azienda, che è diminuito del 38 per cento su base annua, ha rilevato Eesti Energia. (Sts)