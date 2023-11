Maltempo: Salvini, ammirazione e sostegno per Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una preghiera per Walter Locatello, pompiere libero dal servizio scomparso in provincia di Belluno durante il maltempo di ieri in Veneto, auspicando che le ricerche portino buone notizie. Un profondo e sincero pensiero a tutti i Vigili del fuoco impegnati in questi giorni; donne e uomini disposti a mettere a rischio la loro vita per salvare quelle degli altri. Per loro soltanto ammirazione e sostegno". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)