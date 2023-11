Business news: Spagna, per Indra utile di 3 miliardi di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, l'azienda tecnologica e dell'industria della difesa spagnola Indra ha registrato un utile di 146 milioni di euro, il 26 per cento in più rispetto ai 116 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Il fatturato della società è stato di poco più di 3 miliardi di euro, il 12 per cento in più rispetto ai 2,6 miliardi dei primi tre trimestri dello scorso anno. Per divisioni, il fatturato di Trasporti e Difesa ha raggiunto a settembre un miliardo di euro con aumento del 16,8 per cento rispetto agli 865 milioni di euro ottenuti nello stesso periodo del 2022. Mentre il fatturato di Minsait, società del gruppo specializzata nell'ambito digitale, è stato pari a 2 miliardi di euro, +9,6 per cento a fronte di 1,8 miliardi di euro registrati alla fine dei primi tre trimestri dell'anno precedente. (Spm)