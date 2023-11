Business news: Spagna, per Bbva utile di 5,9 miliardi di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Bbva ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile di 5,9 miliardi di euro, il 24,3 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Escludendo l'effetto dell'inflazione, l'aumento dell'utile a tassi di cambio costanti è stato del 37,9 per cento. Le entrate totali della banca sono state pari a 22,1 miliardi di euro con un incremento del 21,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le commissioni nette sono cresciute del 13,6 per cento rispetto al 2022 attestandosi a 4,5 miliardi di euro. (Spm)