Business news: Grecia, tasso inflazione a ottobre a +1,5 per cento su base mensile

- Il tasso di inflazione in Grecia è aumentato a ottobre dell’1,5 per cento rispetto al mese di settembre, passando dal 2,4 al 3,9 per cento. È quanto emerge dai dati dell’Eurostat, ripresi dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Nel terzo trimestre del 2023, i dati provvisori sul Prodotto interno lordo (Pil) dell’eurozona hanno mostrato un rallentamento dell’economia: rispetto al secondo semestre, il Pil è infatti calato dello 0,1 per cento. Su base annua, si è invece registrata una crescita economica dello 0,1 per cento. (Gra)