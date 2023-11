Business news: Zurich acquisisce 51 per cento della società assicurazione indiana Kotak General

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia assicurativa svizzera Zurich Insurance ha annunciato che verserà 488 milioni di dollari per acquisire una partecipazione del 51 per cento nella società indiana Kotak General Insurance. Secondo quanto si legge in una nota, questa transazione sarà la più importante effettuata da un investitore straniero "nel settore assicurativo" dopo una modifica normativa nel 2021 che consentirà alle società straniere di assumere quote di maggioranza nelle aziende indiane, riferisce il gruppo svizzero in un comunicato. La compagnia d'assicurazione svizzera ha unito le forze con la Kotak Mahindra Bank, la terza banca indiana del settore privato in termini di capitalizzazione di mercato, per acquisire una partecipazione nella sua filiale assicurativa. Nel 2015 la banca aveva creato Kotak General Insurance, uno dei marchi in più rapida crescita nel settore, si legge nel comunicato di Zurich Insurance. Con la sua forte crescita economica, l'India è uno dei mercati "più attraenti" e "in più rapida crescita" a livello mondiale nel settore assicurativo, sottolinea il gruppo svizzero. (Geb)