© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornate delle Forze Armate il presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona alla tomba del Milite Ignoto.Roma, piazza Venezia, Altare della Patria (ore 9)- Carovana della legalità e del decoro a Villaggio Falcone. Partecipano il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, Don Antonio Coluccia, Croce Rossa e Ama Servizio Giardini.Roma, via don Primo Mazzolari, piazza Santa Maria Josefa (ore 9)- Manifestazione studentesca contro tutte le guerre e per la revoca degli accordi tra Italia e Israele. Roma, piazza Vittorio (ore 14) (Rer)