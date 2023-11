Usa: processo per frode a Trump, giudice impone limitazioni anche ai suoi avvocati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Arthur Engoron, che sta coordinando il processo civile per frode contro Donald Trump a New York, ha rafforzato le limitazioni imposte all’ex presidente degli Stati Uniti durante il procedimento giudiziario. In base alle nuove disposizioni annunciate oggi, anche agli avvocati di Trump sarà vietato fare dichiarazioni pubbliche o commenti in merito alle interlocuzioni con il giudice e lo staff del tribunale. “Dall’inizio del processo, lo staff è stato investito da una ondata senza precedenti di chiamate e messaggi telefonici minacciosi, oltre a email, lettere e pacchi”, ha scritto il giudice, sottolineando la necessità di proteggere i dipendenti del tribunale. (Was)