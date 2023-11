Pakistan: esercito, 14 militari uccisi da presunti terroristi nel Baluchistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 14 soldati dell'esercito pakistano sono morti oggi in un'esplosione provocata da presunti terroristi nel distretto di Gwadar, nella provincia del Baluchistan, nel sud-ovest del Pakistan. Lo ha riferito l'esercito pakistano, spiegando: "Due veicoli delle forze di sicurezza che si spostavano da Pasni a Ormara, nel distretto di Gwadar, sono caduti in un'imboscata tesa dai terroristi". L'esercito, inoltre, ha aggiunto che "gli autori di questo atto efferato saranno braccati e consegnati alla giustizia". La grande provincia del Baluchistan, che secondo alcune interpretazioni si estende anche a zone dei vicini Iran e Afghanistan, è considerata di importanza strategica per l'alta concentrazione di riserve di rame, zinco e gas naturale. (Inn)