Business news: Spagna, per Elecnor utile di 73,7 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno

- Il gruppo di infrastrutture ed energia spagnolo Elecnor ha registrato un utile di 73,7 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno, il 4 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Tra gennaio e settembre, il fatturato di Elecnor è stato pari a 2,6 miliardi di euro con un incremento del 13,4 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2022. L'azienda ha evidenziato che questa evoluzione positiva dei risultati del gruppo è stata possibile grazie all'aumento del volume di attività legate ai servizi essenziali svolge negli Stati Uniti e nei Paesi europei, soprattutto Spagna e Italia, e all'esecuzione di progetti sostenibili del business, in particolare in Australia, Brasile e Cile. Il portafoglio di contratti firmati di Elecnor in attesa di esecuzione al 30 settembre ammonta a 2,4 miliardi di euro (il 74 per cento a livello internazionale ed il 26 per cento nazionale). (Spm)