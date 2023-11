Business news: Spagna, a novembre inflazione +0,3 per cento rispetto al mese precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre l'inflazione in Spagna è aumentata dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente e ha mantenuto invariato il tasso su base annua al 3,5 per cento, poiché l'aumento dei prezzi dell'elettricità è stato compensato da un calo dei prezzi dei carburanti e da un aumento meno intenso dei prezzi dei prodotti alimentari rispetto. È quanto emerge dai dati provvisori diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica. "La Spagna sta consolidando la sua posizione di economia leader dell'area dell'euro, con l'inflazione più bassa e la crescita più alta dell'intera eurozona. Le misure di politica economica adottate dal governo stanno favorendo la competitività delle imprese spagnole, la conquista di quote di mercato e l'aumento del potere d'acquisto dei salari", ha sottolineato il ministero dell'Economia in una nota. (Spm)