Business news: fondo britannico Zegona acquista 100 per cento Vodafone Spagna per 5 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo britannico Zegona ha acquisito il 100 per cento delle attività di Vodafone Spagna per 5 miliardi di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, Vodafone offrirà a Zegona un contratto di licenza che le consentirà di utilizzare il marchio Vodafone in Spagna "per un periodo massimo di dieci anni". Le due società stipuleranno ulteriori accordi transitori e a lungo termine per servizi quali l'accesso alla contrattazione, l'IoT, il roaming mobile e i servizi dell'operatore. "Siamo entusiasti dell'opportunità di tornare sul mercato spagnolo delle telecomunicazioni. Questa interessante acquisizione è la nostra terza operazione in Spagna, dopo il successo di Telecable ed Euskaltel. Grazie alla nostra strategia chiaramente definita e alla nostra comprovata esperienza, siamo certi di poter creare un valore significativo per gli azionisti", ha dichiarato Eamonn O'Hare, presidente e amministratore delegato di Zegona. (Spm)