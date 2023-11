Legge Bilancio: Salvini, è l'inizio di un buon percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo della legge di Bilancio “è l’inizio di un buon percorso. Aumentare dal primo gennaio gli stipendi di 14 milioni di lavoratrici e di lavoratori che avranno mediamente mille euro in più in busta paga, aiutare le partite Iva che non dovranno più pagare l’acconto sulle tasse ed aumentare le pensioni a milioni di donne e uomini italiani, è qualcosa che mi rende orgoglioso”. Lo ha affermato, al Tg5, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)