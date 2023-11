Medio Oriente: Blinken ribadisce sostegno Usa a diritto autodifesa di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken, ha ribadito oggi il sostegno degli Stati Uniti al diritto di Israele a difendersi dal terrorismo, in conformità con il diritto umanitario internazionale. In un incontro con Benny Gantz, ex ministro della Difesa e membro del gabinetto di guerra di Israele, Blinken ha sottolineato che il suo Paese resta impegnato a promuovere una soluzione a due Stati. Secondo quanto riferito dal portavoce del segretario di Stato, Matthew Miller, i due hanno anche discusso degli sforzi in corso per garantire il rilascio degli ostaggi e mantenere la calma e la stabilità in Cisgiordania. (Was)