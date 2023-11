Usa: assalto al Congresso, tribunale sospende limitazioni a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d’appello federale ha sospeso temporaneamente le limitazioni imposte a Donald Trump nel quadro del processo sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, dopo che all’ex presidente è stato vietato di fare commenti o dichiarazioni pubbliche in merito al consigliere speciale Jack Smith e al suo staff. La decisione è arrivata da un panel di giudici della corte d’appello del distretto di Columbia. Le limitazioni precedentemente imposte dalla giudice Tanya Chutkan saranno quindi sospese fino a che la corte d’appello non avrà preso una decisione in merito al ricorso presentato da Trump.(Was)