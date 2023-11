Business news: Francia, crescita economica dello 0,1 per cento nel terzo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del prodotto interno lordo francese ha registrato un rallentamento allo 0,1 per cento nel terzo trimestre dell'anno corrente. E' quanto emerge dalle stime dell'istituto statistico nazionale francese (Insee) pubblicate oggi. A garantire una crescita in territorio positivo è stata soprattutto la ripresa dei consumi delle famiglie. Il dato segna comunque un netto rallentamento rispetto alla crescita dello 0,6 per cento registrata nel secondo trimestre del 2023. (Frp)