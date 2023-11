© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Toscana oltre 1.500 interventi di soccorso per far fronte ai danni causati dalla tempesta Ciaran. A Firenze, Prato, Pistoia e Pisa, operativi 617 Vigili del fuoco". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) dei Vigili del fuoco. (Rin)