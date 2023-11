Riforme: Baldino (M5s), uno scempio che mette in pericolo la nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma annunciata oggi da Meloni rappresenta un unicum nel mondo, uno scempio che mette in pericolo la nostra democrazia. E' un premierato attribuente poteri enormi al capo del governo. Già oggi Meloni governa esautorando il parlamento della propria funzione lasciandolo ripetutamente sotto lo smacco del governo. Questa riforma però vuole andare oltre e depauperare il ruolo del Presidente della Repubblica nella sua figura di garanzia. Una riforma che in talune circostanze contraddicendosi può dare la possibilità di nominare un premier non eletto dal popolo e questo rischia di stimolare il correntismo interno al governo". Lo ha detto Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook. "In questo modo il governo finisce per fare carta straccia della Costituzione invece di parlare dei problemi reali del Paese. E' uno scempio che va fermato", ha concluso la parlamentare.(Rin)