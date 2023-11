Farnesina: Toscana, al lavoro con Cdp, Ice, Simest e Sace per supporto rapido ad aziende colpite da maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antpnio Tajani, ha avuto questa sera incontri e contatti telefonici con i vertici di Cdp, Ice, Simest, Sace per predisporre un rapido intervento a favore delle aziende nelle aree colpite dal maltempo in Toscana. Lo riferisce la Farnesina in una nota, segnalando che lunedì 6 novembre alle ore 10.30 il ministro Tajani incontrerà presso il Comune di Prato le autorità regionali, i Sindaci e gli esponenti del mondo imprenditoriale. "Il Governo è vicino alle popolazioni colpite e alle imprese danneggiate dalle alluvioni. Sarò a Prato per esprimere profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e massima solidarietà ai rappresentanti delle zone alluvionate" ha dichiarato il vice presidente Tajani, che, nell'occasione, annuncerà l'impegno straordinario del Sistema Italia della Promozione al fianco delle aziende danneggiate dal maltempo. La Farnesina fa inoltre sapere che le agenzie per il commercio estero stanno predisponendo: rapida attivazione con un provvedimento di urgenza di un fondo Simest non inferiore a 100 milioni di euro per far fronte ai danni subiti dalle aziende e per il ristoro dei danni alla produzione destinata a soddisfare ordini internazionali. Immediata attivazione di uno sportello informativo presso il Maeci mediante l'indirizzo e-mail dedicato export.emergenza2023@esteri.it. Moratoria per la restituzione delle rate delle garanzie Sace. Moratoria per la restituzione delle rate dei finanziamenti in essere con la Simest. Attivazione di un canale di agevolazione presso l'Ice per la partecipazione a fiere internazionali per le aziende colpite dall'alluvione. (Com)