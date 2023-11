Mobilità: Autostrade, diramazione Roma Sud chiusura notturna per immissione Gra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 6 alle 5 di martedì 7 novembre, sarà chiusa la rampa di immissione sulla carreggiata interna del Gra (Grande Raccordo Anulare), in direzione Tuscolana/Appia. In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata esterna del Gra in direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l'inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna del Raccordo; in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova, sulla stessa Diramazione Roma sud. (Com)